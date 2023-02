Dantejskie sceny w meczu topowej ligi. Od jednego ciosu do wielkiej bójki!

Ekipa Cleveland Cavaliers prezentowała ostatnio dosyć nierówną formę, grając od dłuższego czasu "w kratkę" - od 22 stycznia na jedno zwycięstwo przypadała u nich zawsze i jedna porażka. Idąc za tym tokiem gry kibice mieli więc prawo oczekiwać od "Cavs", by po przegranej z Heat podopieczni J.B. Bickerstaffa tym razem ograli Memphis Grizzlies .

Wybuch agresji w trakcie meczu Cavaliers - Grizzlies. Mitchell i Brooks ukarani

W mocno niechlubnym stylu sporo uwagi ściągnęli na siebie bowiem Dillon Brooks oraz Donovan Mitchell . Gdy trzecia kwarta trwała w pełni, pierwszy z wymienionych spróbował rzutu za dwa punkty z bardzo krótkiego dystansu, lecz został przyblokowany. Po upadku na parkiet 27-latek podjął jednak brzemienną w skutkach decyzję - uderzył stojącego za sobą Mitchella, który próbował wznowić grę, trafiając go z pięści w okolice krocza.

W odpowiedzi uczestnik zbliżającego się All-Star Game najpierw rzucił piłką w Brooksa, a potem do niego doskoczył i zaczęła się przepychanka połączona z zapasami, do której wkrótce dołączyli inni. Sytuację koniec końców udało się opanować, ale główni (anty)bohaterowie zdarzenia zostali naturalnie odesłani do szatni. Obaj spędzili wcześniej w grze po 22 minuty.