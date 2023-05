Człowiek z cienia został bohaterem. Mistrzowie blisko wypadnięcia z gry

Koszykarze Miami Heat i Los Angeles Lakers są już bardzo blisko awansów do finału odpowiednio Konferencji Wschodniej i Zachodniej NBA. W poniedziałek "Żar" wygrał z New York Knicks 109:101, a "Jeziorowcy" z Golden State Warriors 104:101. Ekipy z Miami i Los Angeles prowadzą 3-1 w serii do czterech zwycięstw.