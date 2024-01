Co za wygrana Spurs, dobry mecz Sochana. Wykorzystali szansę

San Antonio Spurs wygrało drugi mecz z rzędu, co nie wydarzyło się od listopada zeszłego roku. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu rozbili Charlotte Hornets 135:99. Przez 26 minut na parkiecie przebywał Jeremy Sochan, który zagrał dobre zawody, choć może statystyki nie do końca to oddają.