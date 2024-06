Chcieli świętować tytuł, ale zostali zmiażdżeni. Gwiazdy odłożyły koronację

Koszykarze Boston Celtics najwyraźniej znali statystykę, która mówi, że jeszcze nigdy w historii NBA nikt nie wygrał serii przegrywając 0-3. Celtics nie dojechali do Dallas na dzisiejszy mecz mentalnie, poczuli się za mocni i zostali za to srodze pokarani, Mavs wygrali czwarty mecz finałowej serii aż 122:84. To trzecia najwyższa wygrana w historii finałów.