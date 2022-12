Amar’e Stoudemire był swego czasu naprawdę znaczącą postacią w NBA - dość powiedzieć, że w 2003 roku otrzymał on tytuł debiutanta roku, a potem zdołał dopisać do swojego konta aż sześć występów w Meczach Gwiazd ligi (2005, 2007-2011).

Amar’e Stoudemire aresztowany po domowej kłótni

O tym, co dokładnie miało się wydarzyć, informuje m.in. ESPN. Według portalu były sportowiec przebywał w swoim domu z dwiema córkami oraz dwoma synami. W pewnej chwili wdał się w kłótnię z jedną z córek, której zarzucił to, że nie okazała wystarczającego szacunku swojej babci podczas rozmowy telefonicznej. Po burzliwej wymianie zdań i uznaniu, że jego potomkini "pyskuje", Amerykanin miał wymierzyć jej mocny cios prosto w szczękę.

Dziewczyna zalała się krwią, po czym powiadomiła o całym incydencie swoją matkę, byłą żonę Stoudemire'a. Ta natychmiastowo przybyła zabrać ze sobą czwórkę dzieci, i wezwała jednocześnie policjantów, którzy następnie aresztowali dawnego silnego skrzydłowego. Ostatecznie został on wypuszczony za kaucją, natomiast otrzymał zakaz zbliżania się do córki.

Amar’e Stoudemire wszystkiemu zaprzeczył

"W ciągu ostatnich 24 godzin incydent w moim domu rodzinnym doprowadził do oskarżenia mnie o napaść na córkę. To zarzut, który nie ma nic wspólnego z faktami. Jestem wyznawcą judaizmu, a dziś żydzi na całym świecie świętują Chanukę i słuchają opowieści o tym, jak walczyliśmy z niegodziwością. Wierzę w to, by nie czynić drugiemu, co tobie niemiłe" - napisał Amar’e Stoudemire w specjalnym oświadczeniu.