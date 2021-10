To kolejna pamiątka związana z koszykówką, która na aukcji osiągnęła rekordową kwotę. Tym razem chodzi o buty Michaela Jordana, a konkretnie o model Nike Air Ships w czerwono-białym kolorze.

Legendarny koszykarz grał w tym modelu w swoim pierwszym sezonie w Chicago Bulls w 1984 roku. Był to jednocześnie początek słynnej linii tej marki. Jordan rozpoczął współprace przy projektowaniu obuwia sportowego oraz ubrań.

Teraz okazuje się, że stare buty gwiazdora znalazły nowego nabywcę. Egzemplarz trafił na aukcję, na której został zlicytowany za 1,84 miliona dolarów. Jest to w przeliczeniu aż 5,8 miliona złotych.

Znoszone buty Jordana

Na obuwiu wyraźnie widać ślady użytkowania, ale to tylko podkręciło cenę do góry. Lewy but jest w dodatku nieco mniejszy od prawego na prośbę Jordana.

Cena jest zresztą rekordową kwotą uzyskaną za buty noszone przez jakiegokolwiek sportowca. Poprzedni rekord również należał do znanego koszykarza. Wówczas buty znalazły jednak nabywcę za 560 tysięcy dolarów.

Nike i Michael Jordan współpracują ze sobą już 35 lat.

