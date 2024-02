Brutalna bójka w hicie NBA, gwiazdom puściły nerwy. Poniosą dotkliwe konsekwencje

Poważne konsekwencje dla zaangażowanych w nią osób będzie miała bójka, do jakiej doszło w trakcie meczu New Orleans Pelicans z Miami Heat. Zagotowało się pomiędzy gwiazdami, a nerwy puściły całkowicie, kiedy Naji Marshall złapał za szyję Jimmiego Butlera. Po chwili do szarpaniny dołączyli także rezerwowi, a liga zdecydowała o surowych karach. Zawieszenia dotkną aż czterech koszykarzy z obu drużyn.