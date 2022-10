Bójka na treningu mistrzów NBA, padł nokautujący cios. Jest nagranie

Nie ma w nim dźwięku, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić o co dokładnie poszło obu zawodnikom, ale nagranie pokazuje nam Greena powoli podchodzącego do kolegi z zespołu, a gdy znalazł się już naprawdę blisko, to Poole do odepchnął. Green nie zastanawiał się wtedy dwa razy, tylko wymierzył 23-latkowi bardzo mocny cios prawą pięścią, po którym ten znokautowany padł na ziemię.

Wedługo doniesień amerykańskich dziennikarzy napięcie między dwójką urosło latem, kiedy to Poole miał nieco zmienić swój styl bycia, czekając na podpisanie nowego, wysokiego kontraktu. Pool ma ostatni rok obecnej umowy, Greenowi z kolei zostały dwa lata kontraktu z Warriors. Takim doniesieniom zaprzeczają jednak inne gwiazdy GSW - Stephen Curry i Andre Iguoadola, a generalny menadżer Bob Myers stwierdził, że sprawy kontraktowe nie miały nic wspólnego z tym incydentem.

NBA. Draymond Green uderzył Jordana Poole`a

GM mistrzów NBA potwierdził także, że Green zdążył już przeprosić za swoje zachowanie, ma także otrzymać karę od klubu, jak na razie nie wiadomo jak będzie ona wyglądać, ale pewnym jest, że nie obejmie zawieszenia, które nie pozwoliłoby Greenowi brać udziału w meczach, co potwiedził Myers. - Takie rzeczy się zdarzają. Draymond przeprosił drużynę, a Jordan był wtedy w szatni. Jeśli chodzi o jakiekolwiek kary czy grzywny, to zajmiemy się już tym we własnym gronie - dodał GM Warriors.

Golden State Warriors w nadchodzącym sezonie będą bronić mistrzostwa NBA. W 2022 roku w finałach okazali się lepsi od Boston Celtics, wygrywając serię 4:2. Początek nowego sezonu we wtorek, 18 października.