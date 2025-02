Błysk Sochana pomógł. Spektakl do ostatnich sekund. San Antonio Spurs wygrywają

San Antonio Spurs przystępowali do meczu z Atlantą Hakws po dwóch porażkach z rzędu. 2 lutego ekipa prowadzona przez Grega Popovicha uległa Miami Heat 103:105, a dwa dni temu została pokonana przez Memphis Grizzlies 109:128. Słabsze chwile w ostatnim przeżywał też Jeremy Sochan . Polak wrócił w połowie stycznia po kontuzji pleców i choć świeżo po powrocie pokazał się ze świetnej strony, notując 13 punktów i dziewięć zbiórek w starciu z Indianą Pacers, to później zaliczył pięć kolejek z jednocyfrowymi zdobyczami. Nasz rozgrywający przełamał się w spotkaniu przeciwko Memphis Grizzlies, rzucając 14 punktów i zaliczając osiem zbiórek. Teraz potwierdził, że raczej na dobre powrócił na poziom, do którego w NBA nas przyzwyczaił.

San Antonio Spurs rzutem na taśmę wygrywają z Atalantą Hawks

Spotkanie lepiej otworzyła drużyna Sana Antonio Spurs, która szybko wyszła na prowadzenie, które oddała tylko na chwilę, gdy gospodarze przy stanie 11:12, zdołali odwrócić wynik na swoją korzyść i zrobiło się 14:12. Goście jednak bardzo szybko odpowiedzieli, odzyskują inicjatywę, którą utrzymywali już do samego końca kwarty, którą ekipa Jeremy'ego Sochana wygrała 35:25 . Druga kwarta także należała do przyjezdnych. Spurs zdawali się mieć mecz pod pełną kontrolą. Cały czas mieli bezpieczną przewagę nad koszykarzami Atlanty Hawks, którą zdołali jeszcze powiększyć i po dwóch kwartach wynik wskazywał 72:54 na ich korzyść.

Losy meczu zaczęły się odwracać w trzeciej partii. Gospodarze ruszyli do odrabiania od razu po powrocie na parkiet. Szło im to bardzo szybko, zwłaszcza w końcówce tej części rywalizacji, którą Atlanta Hakws wygrała 43:31 i ekipa z San Antonio prowadziła już tylko sześcioma punktami. Oba zespoły przystępowały do rozstrzygającej kwarty przy wyniku 97:103 dla Spurs. "Jastrzębie" nie zatrzymywały się w pogoni za rywalem i punkt po punkcie odrabiały straty. Walka o wygraną trwała do ostatnich sekund. Mimo że koszykarze z Atlanty wygrali czwartą kwartę 28:23, to nie zdołali odrobić straty i ostatecznie to Jeremy Sochan i spółka cieszyli się z 22 zwycięstwa w 48 meczu trwającego sezonu NBA.