Błysk geniuszu, mistrzowie za burtą. Niebywały wyczyn Lakers... i ten rzut

Gdyby na początku sezonu zapytać jakiegokolwiek fana basketu o to, czy Los Angeles Lakers trafią nie tylko do play-offów, ale i do finałów swojej konferencji, to każdy raczej popukałby się po prostu w czoło - "Jeziorowcy" kampanię 2022/2023 rozpoczęli bowiem od wyniku na poziomie 10 porażek i zaledwie dwóch wygranych.