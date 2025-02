Bezwzględni mistrzowie i wielki niepokój ws. Sochana. Popis tuż przed Meczem Gwiazd

Wielkimi krokami zbliża się jedno z najważniejszych - choć w ostatnich latach niekoniecznie najciekawszych - widowisk związanych z koszykówką w Stanach Zjednoczonych, czyli All-Star Weekend, zwieńczone oczywiście Meczem Gwiazd.

Wśród zawodników, którzy wezmą udział we wspomnianym starciu, są chociażby Jayson Tatum czy debiutujący w MG Victor Wembanyama - i właśnie ta dwójka wyjątkowo błyszczała w starciu między Boston Celtics a San Antonio Spurs, do którego doszło w nocy ze środy na czwartek według czasu polskiego. Reklama

Reklama Legia Warszawa - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Celtics lepsi od Spurs. Niepokojące wieści ws. Jeremy'ego Sochana

"Wemby" co prawda nie okazał się najlepszym strzelcem wśród "Ostróg" - to miano przypadło nowemu nabytkowi SAS, De'Aaronowi Foxowi (23 pkt), ale za to zapisał przy swym nazwisku double-double z 17 pkt i 13 zbiórkami.

Tatum za to był ogólnie najskuteczniejszym koszykarzem na placu gry w ofensywie i odnotował 32 pkt, a do tego dorzucił 14 zbiórek i siedem asyst. Jego postawa zdecydowanie przyczyniła się do tego, że mistrzowie ligi z ubiegłego sezonu wygrali z Spurs 116:103 i w ten sposób kontynuują swoją dobrą serię mając już w statystykach wpisane trzy zwycięstwa z rzędu.

Niestety wyraźnie mniejszy był udział Jeremy'ego Sochana w całym spotkaniu - reprezentant Polski spędził na parkiecie tylko nieco ponad 12,5 minuty, w czasie tym notując cztery punkty i trzy zbiórki. Był to najkrótszy występ 21-latka od czasu powrotu po kontuzji pleców, a do tego znów znalazł się on poza wyjściową piątką SAS. Wygląda to cokolwiek niepokojąco... Reklama

NBA. Spurs w kolejnym spotkaniu zmierzą się z Suns

"Ostrogi" z Teksasu po Weekendzie Gwiazd wrócą do gry w NBA w nocy z 20 na 21 lutego według czasu środkowoeuropejskiego i zmierzą się wówczas z ekipą Phoenix Suns. "Słońca" to sąsiedzi zespołu Sochana z tabeli Konferencji Zachodniej, którzy ostatnio wyraźnie są pod formą - dla Polaka i jego kompanów będzie to więc doskonała okazja ku temu, by spróbować powrócić na zwycięski szlak.

Jeremy Sochan / Gregory Shamus / AFP

Jayson Tatum / AFP