Barack Obama tonie w zachwytach nad kolegą Sochana. "Trudno oderwać wzrok"

Na to wydarzenie z niecierpliwością czekali wszyscy fani koszykówki - za nami bowiem inauguracja kolejnego sezonu National Basketball Association. W dwóch pierwszym spotkaniach na koszykarskim parkiecie zmierzyli oraz Boston Celtics i New York Knick s oraz Los Angeles Lakers i Minnesota Timberwolves . W trakcie drugiego ze spotkań doszło do historycznego momentu - przez blisko 2,5 minuty legendarny zawodnik klubu z Los Angeles, LeBron James , miał okazję grać na boisku ze swoim synem, 20-letnim Bronnym. O tym obrazku media na całym świecie z pewnością będą rozpisywać się bardzo długo, jednak nie należy zapominać, że w kolejnych dniach rywalizację w ramach kolejnego sezonu rozpoczną także inne drużyny.

Barack Obama zachwycony Victorem Wembanyamą. Co za słowa o Francuzie

Polityk gościł niedawno w studiu Podcastu "The Young Man and the Three", w którym podzielił się swoimi przemyśleniami na temat francuskiego koszykarza. Porównał go nawet do kilku legendarnych zawodników NBA.