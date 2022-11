Bajeczny kontrakt wisi na włosku! Gwiazdor w wielkich opałach

Irving na swoim twitterowym profilu podlinkował antysemicki film "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America". Mowa w nim między innymi o rzekomym spisku, mającym uderzać w ciemnoskórą ludność.

Haniebne zachowanie gwiazdora. Wielomilionowy kontrakt wisi na włosku

Rozpętała się prawdziwa burza. Zawodnik co prawda próbował się tłumaczyć, wyjaśniając, że nie miał na celu krzywdzenie kogokolwiek, usunął też materiał i zobowiązał się do wpłaty na cele charytatywne, ale wszystko wskazuje na to, że nie uniknie gigantycznych problemów.