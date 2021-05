Anthony Davis musiał zakończyć swój udział w meczu z Phoenix Suns już w trakcie drugiej kwarty - po tym, jak próbował przedrzeć się obok broniącego kosza "Słońc" Jae Crowdera, padł na parkiet trzymając się za lewą nogę.

Anthony Davis z urazem pachwiny

Jak się później okazało, Davis naciągnął lewą pachwinę, a sam uraz wykluczył go z dalszej gry. Dla zawodnika to pechowy sezon i kolejny uraz w "kolekcji". Wcześniej, od połowy lutego do połowy kwietnia, Anthony Davis był wyłączony w ogóle ze spotkań "Jeziorowców".



Jak dowiedział się dziennikarz ESPN, Adrian Wojnarowski, tym razem uraz ma nie być aż tak groźny i koszykarz niebawem wróci do gry. Nie jest jednak pewne, że stanie się to już w najbliższym meczu. Z pewnością przyda się ekipie z Los Angeles, bo ta w rywalizacji z Phoenix Suns idzie na razie łeb w łeb.



Lakers i Suns remisują w serii

Ostatnie spotkanie między drużynami goście z Arizony wygrali 100-92, wyrównując stan rywalizacji na 2-2. Davis zdążył w tym spotkaniu zaliczyć sześć punktów, trzy asysty i cztery zbiórki. U "Jeziorowców" najlepiej punktował LeBron James (25 "oczek"), z kolei liderem pod tym względem u Suns był Chris Paul (18 pkt.).



Kolejne spotkanie obie ekipy rozegrają 2 czerwca o 4.00 rano czasu polskiego. Mecz odbędzie się w Talking Stick Resort Arena w Phoenix. Zwycięzca serii zmierzy się z kimś z pary Denver Nuggets - Portland Trail Blazers. W tej rywalizacji także jest jak na razie 2-2.

Zdjęcie Anthony Davis kontuzji nabawił się w drugiej kwarcie / Sean M. Haffey / Getty Images

PaCze