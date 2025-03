18 minut Jeremy'ego Sochana. W meczu Spurs padło aż 265 punktów

Pięć punktów Jeremy'ego Sochana. San Antonio Spurs przegrało

W trzeciej podopieczni Mitcha Johnsona próbowali gonić, ale przez niemal całą jej długość tracili 6, 8 czy 9 oczek. W ostatnich dwóch minutach tej kwarty gospodarze jeszcze wysłali ostry sygnał do rywali "trójkami" Reida, Nickeila Alexandra-Walkera i Jaylena Clarka, przez co ze stanu 100:90 zrobiło się 109:94. W ostatnich 12 minutach Timberwolves musieli więc zagrać na "podtrzymanie" rezultatu, co udało się całkiem sprawnie, bo zwyciężyli w niej 32:30 i zarazem 141:124 w całym meczu. "Ostrogi" nie otarły się o "remontadę", w pewnym momencie traciły do oponentów 13 punktów, ale nie były w stanie już wywalczyć więcej.