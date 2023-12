Życiowy sezon polskiej narciarki. Złapała luz i pewność siebie

Magdalena Łuczak ma za sobą udane występy w USA i Kanadzie. W Killington zajęła 17. miejsce w slalomie gigancie. To jej najlepszy wynik w karierze w zawodach Pucharu Świata.

W tym sezonie wcześniej punktowała w Soelden, gdzie była 30., a do tego dołożyła punkty za 28. miejsce w kanadyjskim Tremblant. Na tym samym stoku była blisko awansu do drugiego przejazdu dzień wcześniej.

Maryna Gąsienica-Daniel: Zmagałam się nie tylko z rywalkami, ale i problemami ze zdrowiem. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Narciarstwo alpejskie. Magdalena Łuczak zyskała pewność siebie

W sumie łodzianka, która 31 grudnia skończy 22 lata, ma w dorobku 18 punktów w klasyfikacji generalnej PŚ. W całej dotychczasowej swojej karierze zdobyła ich do tego sezonu 11.

- Jestem zadowolona ze startów w USA i Kanadzie. Oczywiście najbardziej z tego w Killington, bo zajęłam najwyższe miejsce w karierze. Niezły był też pierwszy przejazd w drugim slalomie gigancie w Tremblant. Cały wyjazd na pewno wyszedł na plus - powiedziała Łuczak.

Pobiłam życiówkę, ale myślę, że stać mnie na jeszcze lepszą jazdę. Czuję rezerwy. Wydaje mi się, że zyskałam trochę więcej pewności, co przekłada się na luz w jeździe. Na treningach bardzo dobrze czuję się na nartach ~ dodała.

Drugi slalom gigant w Kanadzie odbywał się w ekstremalnych warunkach. Zwłaszcza drugi przejazd. Zawodniczki startowały w silnym wietrze i sypiącym śniegu.

- To, co działo się pod koniec drugiego przejazdu, w ogóle nie przypominało rywalizacji sportowej. Była straszliwa zadymka śnieżna. Nie były to idealne warunki do ścigania się - opowiadała Łuczak.

As Sportu / INTERIA.PL / interia As Sportu 2023. Dawid Kubacki kontra Ewa Swoboda. Kto zasługuje na awans? Zagłosuj! Dawid Kubacki Ewa Swoboda Zagłosuj

Nasza alpejka coraz lepiej poczyna sobie też w slalomie. W tym sezonie trzykrotnie startowała w tej konkurencji i dwa razy była blisko awansu do "30".



- Krok po kroczku pracujemy razem z trenerem nad tym, by było w nim coraz lepiej - powiedziała.

Łuczak z Kanady nie wróciła do Europy, ale przejechała do USA. Tam będzie trenowała, ale też wystąpi w zawodach Noram Cup. Do kraju powróci tuż przed świętami.

- Zostaję po to, by poprawić trochę punkty FIS w slalomie, co dałoby mi niższy numer startowy i może ułatwić drogę do przebicia się do czołówki - przyznała.

Kolejny start w PŚ ma zaplanowany na 28 grudnia. To będzie slalom gigant w Lienzu.

Magdalena Łuczak / JEFF PACHOUD / AFP

Magdalena Łuczak w Soelden / KERSTIN JOENSSON / AFP