Zgarnęła złoto i... uderzyła w FIS! "Żenujące"

Pochodząca z Bergen Tviberg na koncie ma między innymi brązowy medal igrzysk w Pekinie (zdobyty w rywalizacji drużynowej). W Courchevel/Meribel, które to goszczą tegoroczne mistrzostwa świata sięgnęła wcześniej wraz z ekipą po srebro, a w środę fetowała zdobycie kolejnego krążka - tym razem z najcenniejszego kruszcu.

Złota medalistka odniosła się do pomysłu FIS

Dla Norwegii był to wielki dzień, bowiem jej przedstawicielki zajęły w slalomie równoległym dwa miejsca na podium. Trzecia była Thea Louise Stjernesund. Także polscy kibice mogli mieć powody do zadowolenia - na piątej pozycji sklasyfikowana została Maryna Gąsienica-Daniel, co jest jej najwyższą lokatą w historii startów w MŚ.