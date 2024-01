Zawody PŚ przerwane. Kolejny groźny wypadek, w akcji helikopter ratunkowy

W ubiegłym tygodniu Pinturault został ojcem. "Życie potrafi być silnym prądem"

- Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Ale to był poważny wypadek. Niestety sytuacja nie wygląda najlepiej. Helikopter to nie jest dobry znak - mówił przed kamerami ZDF rodak poszkodowanego, Cyprien Sarrazin. Ostatecznie to on okazał się zwycięzcą zawodów. To jego trzeci triumf w cyklu PŚ.