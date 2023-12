Za triumf w PŚ otrzymała... krowę. W sieci zawrzało. "Nieprawdopodobne"

Nie od dziś wiadomo, że zawodnicy, którzy ukończą zawody sportowe na podium oprócz nagrody pieniężnej bardzo często otrzymują także różnego rodzaju upominki. Zazwyczaj są to bukiety kwiatów, słodycze, czy pamiątkowe trofea, jednak zdarzają się przypadki, kiedy to organizatorzy zbyt mocno dają się ponieść wyobraźni.

Tego Jasmine Flury się nie spodziewała. Za triumf w PŚ otrzymała krowę

Do dość niespodziewanej sytuacji doszło podczas zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, które odbyły się w ubiegły weekend w Val d'Isere. Po raz drugi w karierze najlepsza wśród pań w zjeździe okazała się reprezentantka Szwajcarii Jasmine Flury . Tuż za nią uplasowała się Joana Haehlen , a ostatnie miejsce na podium zajęła zawodniczka z Austrii, Cornelia Huetter.

Wow, to jest bardzo wyjątkowe pod wieloma względami. Dziękuję wszystkim osobom, które zawsze mnie wspierają i wierzą we mnie

W mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie z udziałem zawodniczki i wręczonego jej zwierzęcia. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem opublikowanym w sieci aż zawrzało. "Nienawidzę takich trofeów!!! Dajmy puchar, medal, podarujcie czekoladę, ale nie zwierzę! Szkoda, że wciąż widzę taką praktykę", "Przestańcie, to zwierzę, a nie trofeum", "Przecież to jeszcze dziecko i chciałoby być ze swoją mamą", "Nieprawdopodobne", "Zwierzęta to nie prezenty" - takie komentarze pojawiły się pod nagraniem.