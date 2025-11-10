Fani sportów zimowych w nadchodzących miesiącach z pewnością nie będą mogli narzekać na nudę - przed nami bowiem sezon olimpijski, który jak zawsze przyniesie mnóstwo emocji, rywalizacji i niezapomnianych chwil. Polscy kibice już odliczają dni do rozpoczęcia igrzysk we Włoszech, gdzie "Biało-Czerwoni" staną do walki o medale.

Wśród tych, na których spoczywają największe nadzieje, jest Maryna Gąsienica-Daniel - jedna z najlepszych alpejek w historii polskiego narciarstwa. To właśnie wokół niej w ostatnich dniach wybuchła gorąca dyskusja, a wszystko za sprawą nietypowego zakładu, jaki zaproponował jej trener, Marcin Orłowski.

Adam Małysz odpowiada na wyzwanie trenera Marcina Orłowskiego. Postawił jednak warunek

Pomysł Orłowskiego w sobotę obiegł całą sportową Polskę. W rozmowie z TVP Sport szkoleniowiec wyznał, że chciał w symboliczny sposób zmotywować swoją zawodniczkę i wpadł na pomysł, który z pewnością rozbawił kibiców.

"Zastanawiałem się, jaki zakład byłby do tego adekwatny. I pomyślałem, czy prezes Adam Małysz nie mógłby zgolić wąsa po ewentualnym medalu. To byłoby coś niesamowitego, bo on jest z tym wąsem kojarzony" - powiedział Orłowski.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję legendarnego skoczka. Adam Małysz, obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego, odpowiedział z humorem w mediach społecznościowych, publikując nagranie na Instagramie. "Marcin, przyjmuję twoje wyzwanie. Oczywiście, żona nie będzie pewnie zadowolona, jak będę musiał zgolić wąsy i brodę. Ale przyjmuję go pod jednym warunkiem - jak wasz team, team Maryny, oprócz oczywiście kobiet, zgoli głowy, a Ty również wąsa i brodę, bo wiem, że na głowie niewiele masz" - zażartował Małysz.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają aż do 22 lutego. Rywalizację reprezentantów Polski na tej imprezie śledzić będzie można na stronie Interii.

