Wywołał Małysza do tablicy, ten nie mógł milczeć. "Żona nie będzie zadowolona"
W nadchodzącym sezonie olimpijskim emocji z pewnością nie zabraknie - a jednym z najgorętszych tematów w polskim sporcie zimowym stał się nietypowy zakład między trenerem Maryny Gąsienicy-Daniel a Adamem Małyszem. Marcin Orłowski rzucił legendarnemu skoczkowi wyzwanie, w którym na szali znalazł się… słynny wąs "Orła z Wisły". Małysz odpowiedział błyskawicznie.
Fani sportów zimowych w nadchodzących miesiącach z pewnością nie będą mogli narzekać na nudę - przed nami bowiem sezon olimpijski, który jak zawsze przyniesie mnóstwo emocji, rywalizacji i niezapomnianych chwil. Polscy kibice już odliczają dni do rozpoczęcia igrzysk we Włoszech, gdzie "Biało-Czerwoni" staną do walki o medale.
Wśród tych, na których spoczywają największe nadzieje, jest Maryna Gąsienica-Daniel - jedna z najlepszych alpejek w historii polskiego narciarstwa. To właśnie wokół niej w ostatnich dniach wybuchła gorąca dyskusja, a wszystko za sprawą nietypowego zakładu, jaki zaproponował jej trener, Marcin Orłowski.
Adam Małysz odpowiada na wyzwanie trenera Marcina Orłowskiego. Postawił jednak warunek
Pomysł Orłowskiego w sobotę obiegł całą sportową Polskę. W rozmowie z TVP Sport szkoleniowiec wyznał, że chciał w symboliczny sposób zmotywować swoją zawodniczkę i wpadł na pomysł, który z pewnością rozbawił kibiców.
"Zastanawiałem się, jaki zakład byłby do tego adekwatny. I pomyślałem, czy prezes Adam Małysz nie mógłby zgolić wąsa po ewentualnym medalu. To byłoby coś niesamowitego, bo on jest z tym wąsem kojarzony" - powiedział Orłowski.
Nie trzeba było długo czekać na reakcję legendarnego skoczka. Adam Małysz, obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego, odpowiedział z humorem w mediach społecznościowych, publikując nagranie na Instagramie. "Marcin, przyjmuję twoje wyzwanie. Oczywiście, żona nie będzie pewnie zadowolona, jak będę musiał zgolić wąsy i brodę. Ale przyjmuję go pod jednym warunkiem - jak wasz team, team Maryny, oprócz oczywiście kobiet, zgoli głowy, a Ty również wąsa i brodę, bo wiem, że na głowie niewiele masz" - zażartował Małysz.
XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają aż do 22 lutego.