Wstrząsające wyznanie gwiazdy. Po wypadku obawiała się najgorszego

Federica Brignone w ubiegłym sezonie była absolutną dominatorką - na mistrzostwach świata sięgnęła po złoto w slamomie gigancie, a w supergigancie udało jej się zająć drugie miejsce. Równie dobrze Włoszka radziła sobie w Pucharze Świata - po raz drugi w karierze zdobyła bowiem Kryształową Kulę dla najlepszej zawodniczki klasyfikacji generalnej cyklu.

Szczęście utytułowanej zawodniczki jednak szybko się wyczerpało - podczas mistrzostw Włoch w narciarstwie alpejskim 35-latka zaliczyła mrożący krew w żyłach upadek. Dzięki błyskawicznej reakcji służb medycznych Brignone została przetransportowana do szpitala, gdzie trafiła na stół operacyjny. Po zabiegu okazało się, że jej sytuacja jest poważniejsza, niż przypuszczano - doszło u niej do wieloodłamowego złamania z przemieszczeniem płaskowyżu kości piszczelowej, złamania głowy kości strzałkowej lewej nogi, a także zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie.

Roman Kosecki: Przy każdych powołaniach jest grupa niezadowolonych Polsat Sport

Federica Brignone walczy z czasem. Chce wystąpić na igrzyskach we Włoszech

Teraz mistrzyni świata ponownie zabrała głos i wyznała, że po usłyszeniu diagnozy obawiała się, że już nigdy nie będzie w stanie stanąć na nogi. 35-latka uczy się teraz chodzić na nowo, jednak każdy krok to dla niej niewyobrażalny ból "Próbowałam biegać, ale nie daję rady nawet przez dziesięć minut" - wyznała podczas konferencji prasowej we Francji.

Włoszka ma jednak nadzieję, że uda jej się przezwyciężyć przeciwności losu i wystąpi na nadchodzących XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. "Chcę dać z siebie wszystko, żeby niczego nie żałować" - podsumowała.

Federica Brignone na swoim koncie ma już trzy medale olimpijskie. Pierwszy w karierze krążek wywalczyła w 2018 roku w Pjongczangu, kiedy to zdobyła brąz w gigancie. Cztery lata później została brązową medalistką olimpijską z superkombinacji i wicemistrzynią olimpijską w gigancie.

Federica Brignone AFP

Federica Brignone AFP

Federica Brignone AFP