Organizatorzy rywalizacji w narciarstwie alpejskim z Zermatt do Cervini, czyli ze Szwajcarii do Włoch już drugi sezon walczą o to, by doszło do zawodów. Na sześć dotychczasowych pozycji w kalendarzu Pucharu Świata, sześć zostało odwołanych. Teraz Międzynarodową Federacją Narciarską (FIS) czeka kolejna farsa.