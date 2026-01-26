Federica Brignone od lat jest jedną z największych gwiazd światowego narciarstwa alpejskiego i symbolem sukcesów włoskiej reprezentacji. 35-letnia zawodniczka, znana z ogromnej determinacji, wszechstronności i sportowej klasy, od dawna należy do ścisłej czołówki Pucharu Świata. Kibice podziwiają ją nie tylko za styl jazdy, ale też za mentalną siłę, którą wielokrotnie udowadniała w najtrudniejszych momentach kariery. Dziś ponownie jest w centrum uwagi, bo jej nazwisko oficjalnie znalazło się na liście olimpijskiej kadry Włoch.

Dorobek Brignone imponuje. Jest mistrzynią świata w slalomie gigancie, medalistką olimpijską i zdobywczynią Kryształowej Kuli za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na koncie ma dziesiątki podium w różnych konkurencjach, co potwierdza jej niezwykłą uniwersalność. Z powodzeniem rywalizuje nie tylko w slalomie gigancie, ale także w supergigancie i zjeździe, a jej doświadczenie czyni ją jedną z liderek włoskiej drużyny.

To już oficjalne. Federica Brignone jedzie na igrzyska

W tym roku Brignone miała przed sobą wyjątkową szansę, by we Włoszech powalczyć o kolejne medale olimpijskie. Kilka miesięcy przed startem igrzysk jej udział stanął jednak pod ogromnym znakiem zapytania. Podczas mistrzostw kraju doznała fatalnej kontuzji - złamania kości piszczelowej i strzałkowej oraz zerwania więzadła krzyżowego. Przerwała starty na długie 292 dni, a jeszcze tuż przed powrotem na stok zmagała się z bólem zarówno podczas jazdy, jak i w codziennym funkcjonowaniu.

Włoszka wygrała jednak walkę z czasem. Niedawno wróciła do rywalizacji w Pucharze Świata, zajmując szóste miejsce w slalomie gigancie na Kronplatz, a teraz wszystko stało się jasne. FISI oficjalnie potwierdziło jej udział w igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Brignone znalazła się w gronie 109 nominowanych zawodniczek, wystartuje w slalomie gigancie, zjeździe i supergigancie, a dodatkowo będzie jedną z chorążych podczas ceremonii otwarcia 6 lutego.

Federica Brignone AFP

Federica Brignone AFP

Federica Brignone AFP

Tak będzie wyglądał skład reprezentacji Polski na ZIO 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport