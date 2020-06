U dwóch trenerów i zawodnika włoskiej kadry w narciarstwie alpejskim stwierdzono koronawirusa. Badanie zostało przeprowadzone w trakcie zgrupowania na lodowcu Passo Stelvio. Nazwisk zakażonych nie ujawniono.

Trener, u którego wystąpiła wysoka gorączka, trafił do szpitala, a pozostałe osoby zakażone nie mają żadnych objawów i zostały objęte izolacją.

Zgrupowanie, w którym uczestniczyła także zdobywczyni Kryształowej Kuli za ubiegły sezon Federica Brignone, zostało przerwane.

Włosi wynajęli do swojego użytku cały hotel. W ten sposób chcieli też zapobiec ewentualnemu zakażeniu przez osoby z zewnątrz. Kadra Italii nie miała kontaktu z innymi reprezentacjami, które w tym samym czasie trenowały w okolicy.

Na całym świecie odnotowano już blisko 10,5 mln zachorowań na COVID-19. We Włoszech, gdzie długo było europejskie epicentrum choroby, sytuacja jest już opanowana. W sumie koronawirusa stwierdzono tam u 240 tys. osób, a zmarło prawie 35 tys.

