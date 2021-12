W dniach 21-22 grudnia Gąsienica-Daniel dwukrotnie we francuskim Courchevel zajęła szóste miejsce w tej konkurencji, co było jej najlepszymi wynikami w zawodach PŚ. Święta spędziła w Polsce, a przed zawodami w Lienzu okazało się, że jest zakażona koronawirusem. Pozytywny wynik testu na COVID-19 miała też m.in. Shiffrin, co oznacza, że obie alpejki w najbliższym czasie nie będą mogły startować.

We wtorek w Lienzu najlepsza była Worley, która o 0,3 s wyprzedziła Słowaczkę Petrę Vlhovą i o 0,38 Szwedkę Sarę Hector.

Narciarstwo alpejskie. Mikaela Shiffrin utrzymała prowadzenie

Mimo absencji prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ i w punktacji tej konkurencji utrzymała Shiffrin. We wtorek nie startowała druga z Polek, która z dobrej strony pokazała się w Courchevel Magdalena Łuczak.

Wyniki:

1. Tessa Worley (Francja) 2.03,88 (1.03,21/1.00,67)

2. Petra Vlhova (Słowacja) strata 0,30 (1.03,62/1.00,56)

3. Sara Hector (Szwecja) 0,38 (1.03,33/1.00,93)

4. Federica Brignone (Włochy) 0,64 (1.04,33/1.00,19)

5. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) 0,83 (1.03,50/1.01,21)

6. Marta Bassino (Włochy) 1,10 (1.04,03/1.00,95)

Klasyfikacja slalomu giganta:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 280

2. Sara Hector (Szwecja) 262

3. Petra Vlhova (Słowacja) 235

...

12. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 80

38. Magdalena Łuczak (Polska) 11



Alpejski Puchar Świata - kobiety 1. Mikaela Shiffrin (USA) 750 2. Sofia Goggia (Włochy) 657 3. Petra Vlhova (Słowacja) 515 4. Sara Hector (Szwecja) 398 5. Federica Brignone (Włochy) 392 6. Ramona Siebenhofer (Austria) 341 ... 30. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 106 95. Magdalena Łuczak (Polska) 11