Ta śmierć wstrząsnęła światem sportu. Miliony widzów przed telewizorami widziało jak umiera

Narciarka uderzyła pośladkami w zaspę śnieżną i ruch skrętu został gwałtownie spowolniony. Ponieważ jednak rotacja nadal wiązała się z masą około 400 kilogramów na głowie, doszło do śmiertelnego urazu (...) W wyniku działania ogromnej siły rdzeń kręgowy został oderwany od pnia mózgu w miejscu połączenia głowy i kręgosłupa, co doprowadziło do paraliżu centralnego i natychmiastowej śmierci mózgu.