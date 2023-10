Szalony przejazd młodej Polki. Sprawiła miłą niespodziankę

Magdalena Łuczak po raz drugi w karierze zapisała punkty Pucharu Świata na swoim koncie. W grudniu 2021 roku była 20. w slalomie gigancie w Courchevel. Teraz zajęła 30. miejsce w Soelden.

I choć zdobyła tylko jeden punkt do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to jednak bardzo się cieszyła. Dla łodzianki to bowiem życiowy początek sezonu, a do tego pierwsza taka sytuacja od 40 lat, kiedy na inaugurację po punkty sięgnęły dwie polskie alpejki.

Narciarstwo alpejskie. Magdalena Łuczak z życiowym początkiem sezonu

Łuczak jechała w Soelden dopiero z 46. numerem. Na trudnej trasie, na której warunki pogarszały się wraz z każdą minutą, spisała się jednak znakomicie w pierwszym przejeździe. Zajmowała po nim 24. miejsce. W drugim jednak było nieco słabiej i ostatecznie spadła na 30. pozycję.

- Ten jeden zdobyty punkcik bardzo mnie cieszy. Ten drugi przejazd nie był idealny i do końca nie poszedł po mojej myśli, ale wezmę z niego, co najlepsze i to będzie dla mnie taki punkt startowy i punkt odniesienia na cały sezon - powiedziała Łuczak w rozmowie z Interia Sport.

Najlepszy występ w karierze na inaugurację sezonu zwiastuje, że nasza alpejka może częściej gościć w najlepszej "30". Tym bardziej że trasa w Soelden uznawana jest za bardzo selektywną.



Zawody w Soelden są naprawdę bardzo wcześniej, więc trudno powiedzieć, jak może wyglądać ten sezon. Na pewno ten start daje pozytywną energię na kolejne miesiące. Po ubiegłym sezonie było we mnie wiele niepewności, ale na ostatnich treningach i przed zawodami w Soelden byłam dobrej myśli. Czułam, że może być dobrze. Wiedziałam też, że jak wszystko poukładam sobie w głowie i nie będę zbytnio kalkulowała, tylko pojadę swoje, to będzie w porządku ~ tłumaczyła.

Łuczak przyznała, że przed tym sezonem miała bardzo dobre przygotowanie fizyczne do sezonu. Była na kilku obozach ze snowboardzistami i miała okazję potrenować z Grzegorzem Salwierakiem, trenerem przygotowania motorycznego w kadrze naszych "deskarzy". Była też na jednym zgrupowaniu razem z Maryną Gąsienicą-Daniel i jej trenerem Marcinem Orłowskim.

- Kondycyjnie zatem przepracowałam bardzo dobrze. O dziwo jednak miałam mniej dni na śniegu niż w latach ubiegłych. Mieliśmy tylko jedno zgrupowanie w Saas-Fee. Potem było kilka dni w hali w Druskiennikach i kilka na Pitztalu. To jest zatem miłe zaskoczenie, bo porównując się do innych dziewczyn, to mam duże braki, jeśli chodzi o treningi na śniegu. Teraz to będę nadrabiać - mówiła Łuczak, która prosto z Soelden udała się do fińskiego Levi, gdzie będzie trenowała i szykowała się do występu w slalomach (11-12 listopada).



W ubiegłym sezonie nasza alpejka mocno poprawiła FIS-punkty w slalomie. Zbliżyła się do najlepszej "100" na świecie, więc tej zimy będzie chciała kontynuować starty w tej konkurencji, godząc je z priorytetowym slalomem gigantem.

- Jeszcze nie czuję się tak pewna, jak w gigancie, ale z każdym startem jest coraz lepiej pod tym względem. Powoli, ale będę starała się doprowadzić slalom na ten sam poziom, co slalom gigant - przyznała.

Łuczak ma w planie wystąpić we wszystkich slalomach gigantach w tym sezonie w Pucharze Świata. Jeśli chodzi o slalomy, to decyzje zostaną podjęte po startach w Levi.



W inauguracyjnych zawodach PŚ w Soelden mieliśmy pierwszą ofiarę nowych przepisów Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Maszyny pomiarowe wykryły obecność fluoru na nartach wielkiej gwiazdy Norweżki Ragnhild Mowinckel i została ona zdyskwalifikowana. Wiele osób ze świata sportu podważa jednak wiarygodność sprzętu do kontroli.



- Nikt do końca nie wiem, na ile wiarygodne są maszyny, którymi przeprowadza się badanie. Jeśli chodzi o mój sprzęt, to sprawdziliśmy go i było wszystko w porządku. Zresztą mój serwisant już od pewnego czasu nie używa fluorowych smarów. Jeśli jednak zawodniczka miała dobre narty i dobry przejazd, a maszyna w jej wypadku się pomyliła, to nie powinno na pewno tak być. Z drugiej strony FIS musi w końcu zacząć działać, choć wciąż jest jeszcze wiele niewiadomych w tym temacie - zakończyła Łuczak.

