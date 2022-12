Narciarstwo alpejskie. Najlepszy wynik w sezonie Maryny Gąsienicy-Daniel

Przede wszystkim ważne było jednak pewne ukończenie przejazdu i utrzymanie miejsca w czołowej dziesiątce, co dałoby Polce spokój w postaci pozostania w najlepszej grupie zawodniczek także w dalszej części sezonu. To udało się z nawiązką, bo co prawda 28-latka minimalnie, o siedem setnych sekundy, przegrała z Valerie Grenier, która zaatakowała top 10 zajmując 12. miejsce po pierwszym przejeździe, ale przejazdy kolejnych zawodniczek pokazały, jak wymagająca była dzisiejsza trasa.