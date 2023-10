Świetny początek Polek. Na taki występ czekaliśmy 40 lat

Do tej pory lodowiec Rettenbach nie był szczęśliwy dla Maryny Gąsienicy-Daniel. Zakopianka nigdy jeszcze nie awansowała do drugiego przejazdu. Tym razem w końcu nastąpiło przełamania, a to oznacza, że Polka rozpoczęła sezon najlepiej w historii.

Gąsienica-Daniel była po pierwszym przejeździe 16., a po drugim awansowała na 13. Wielką niespodziankę sprawiła inna z naszych reprezentantek Magdalena Łuczak. Młoda Polka była 25. po pierwszym przejeździe, a po drugim spadła na 30. miejsce. To jednak rzadko spotykana sytuacja, ale spotykana, że dwie nasze narciarski wywalczyły punkty do klasyfikacji generalnej PŚ.

Maryna Gąsienica-Daniel: Zmagałam się nie tylko z rywalkami, ale i problemami ze zdrowiem. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Narciarstwo alpejskie. Wiele lat czekania na takie występy Polek

Warto w tym miejscu odnotować, że w Soelden więcej zawodniczek w drugim przejeździe od Polski miały tylko takie potęgi jak: Szwajcaria, Włochy i Austria.

To pierwszy taki przypadek od 15 lat, że przynajmniej jedna z Polek wraca z inauguracji PŚ z punktami. Ostatnią, która tego dokonała była w 2008 roku w Soelden Agnieszka Gąsienica-Daniel, starsza siostra Maryny.



Z kolei dwie Polki z punktami w inauguracyjnych zawodach PŚ w narciarstwie alpejskim, to już historia sprzed 40 lat. Zresztą - do tej pory - to był jedyny taki przypadek. W Kranjskiej Gorze w pierwszej dziesiątce slalomu zameldowały się 1 grudnia 1983 roku siostry Tlałki. Małgorzata Tlałka była wówczas trzecia - i to jest najwyższe miejsce polskiej narciarki w historii na inaugurację PŚ - a Dorota Tlałka była dziewiąta.



Skoro sięgamy aż tak daleko, to znaczy, że wyczyn Maryny i Magdy jest naprawdę czymś ważnym. To także świetna zapowiedź tego sezonu, w którym - mam nadzieję - Maryna włączy się do rywalizacji o Małą Kryształową Kulę w slalomie gigancie. Właśnie złamała kolejną barierę, więc czemu nie.

Maryna Gąsienica-Daniel na trasie w Soelden / GIAN EHRENZELLER/EPA / PAP

Maryna Gąsienica-Daniel / EPA/ANNA SZILAGYI / PAP