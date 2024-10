Słaby start sezonu Maryny Gąsienicy-Daniel. Nie tak to miało wyglądać

Tradycyjnie inauguracja sezonu Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim zaczyna się gigantem kobiet w austriackim Soelden. To koronna konkurencja Maryny Gąsienicy-Daniel, ale niestety sobotni występ tego nie potwierdził. Po pierwszym przejeździe nasza rodaczka była 23. Drugie zazwyczaj wychodzą jej dużo lepiej, ale tym razem nie udało jej się zaatakować. Ostatecznie zajęła 25. lokatę ex aequo z Wendy Holdener ze Szwajcarii. To regres w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy w tym samym miejscu była 13.

