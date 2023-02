Sensacyjny szturm na podium PŚ! Awans z... 23. pozycji

Dla urodzonego w 1992 roku Zenhaeuserna triumf w Chamonix jest czwartym w karierze, biorąc pod uwagę występy w Pucharze Świata. Po pierwszym przejeździe zajmował on drugie miejsce, z niewielką stratą do liderującego Clementa Noela z Francji. Reprezentant gospodarzy drugiej próby jednak nie ukończył i ostatecznie to zawodnik z "Kraju Helwetów" cieszyć mógł się z triumfu.