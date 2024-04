Sensacyjny powrót do PŚ. Będzie startować dla innego kraju

Marcel Hirscher to jeden z najbardziej utytułowanych narciarzy alpejskich w historii. Mistrz olimpijski, zdobywca Pucharu Świata, mistrz świata... Osiągnięcia można by było wymieniać w nieskończoność. W 2019 roku Hirscher ogłosił zakończenie kariery i wydawało się, że skończył ze swoją dyscypliną na dobre. Nagle przyszły zaskakujące wieści. Narciarz miałby chcieć wrócić do zawodowego sportu, ale tym razem reprezentować nie Austrię, a inny europejski kraj.