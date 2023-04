Zbliżał się późny wieczór, kiedy przez małą wioskę w szwajcarskim kantonie Valais, przeszedł huk wystrzałów. Ludzie natychmiast ruszyli do okien. Ci, którzy byli najbliżej strzałów, zawiadomili policję. To byli sąsiedzi rodziców zawodniczki.

Krwawa jatka w górskiej wiosce

Jak się później, okazało w toku śledztwa, to właśnie on stał za krwawą jatką w małej górskiej wiosce.

Małżonkowie, którzy ślub wzięli cztery lata wcześniej, nie byli już ze sobą od pewnego czasu. Dwuletni Kevin - od czasu do czasu - przebywał jednak z ojcem. I ten właśnie 30 kwietnia 2006 roku wieczorem przywiózł go do domu swoich teściów, gdzie przebywała żona. Po tym, jak rodzice położyli Kevina do łóżka na pierwszym piętrze domku w Les Crosets, Stadler chciał zobaczyć się z całą rodziną Rey-Bellet. Następnie strzelił do swojej żony Corinne i jej brata oraz matki Vereny. Rodzeństwo zmarło na miejscu, a matka została ciężko ranna. Ojciec Adrien uniknął śmierci tylko dlatego, że wyszedł na chwilę z domu.