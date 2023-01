Triumf w środę w pierwszym slalomie w stolicy Chorwacji zanotowała Amerykanka Mikaela Shiffrin, dla której była to 81. wygrana w Pucharze Świata. Do wyrównania rekordu pod względem zwycięstw brakuje już jej tylko jednego sukcesu. Najlepsze osiągnięcie należy do jej rodaczki Lindsey Vonn.