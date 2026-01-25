PZN skrzywdził zawodniczki. Teraz zmienia uchwałę i przeprasza

W skrócie Polski Związek Narciarski zmienił uchwałę dotyczącą składu kadry w narciarstwie alpejskim na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Najbardziej poszkodowane zostały zawodniczki Aniela Sawicka i Nikola Komorowska, z których jedna przez moment była olimpijką, ale zrezygnowała z udziału.

Zarząd PZN przyznał się do błędu i przeprosił zawodniczki, uznając, że wcześniejsza decyzja naruszała obowiązujące wytyczne.

Pierwotnie Polski Związek Narciarski (PZN) zdecydował, że w składzie reprezentacji Polski w narciarstwie alpejskim na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo kosztem Anieli Sawickiej znajdzie się Nikola Komorowska. Wybór ten wywołał burzę w środowisku. Związek przyjął konkretne kryteria, ale w tym przypadku ich nie dotrzymał.

W pierwszej kolejności powinny decydować punkty Pucharu Świata, następnie punkty Pucharu Europy, a potem najniższa średnia punktów FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej).

Komorowska i Sawicka w tym sezonie nie punktowały w PŚ i PE, więc to kryterium ich nie dotyczyło. Natomiast lepszy współczynnik średniej punktów FIS miała Sawicka. Działacze jednak postawili na Komorowską. Uznali bowiem, że może ona wystąpić w dwóch, a nie w jednej konkurencji, a do tego ma większe szanse na zajęcie wyższej lokaty, bo w supergigancie i zjeździe wystąpi pewnie około 40 zawodniczek.

Ostatecznie Komorowska sama zrezygnowała z wyjazdu na igrzyska, a Sawicka w niedzielę zadebiutowała w Pucharze Świata w slalomie w Spindlerovym Mlynie i była bliska awansu do "30". Zajęła 38. miejsce.

Tymczasem w sobotę telefony działaczy PZN rozgrzane były do czerwoności. Otrzymali oni informację, że jak sami nie rozwiążą sytuacji, to zrobi to za nich Polski Komitet Olimpijski (PKOl). By uniknąć blamażu, PZN zmienił uchwałę podjęta w dniu 22 stycznia, dotyczącą składu kadry w narciarstwie alpejskim na ZIO 2026.

PZN zmienił uchwałę. "Błąd nie wyeliminuje krzywdy wyrządzonej zawodniczkom"

Oto brzmienie tego dokumentu:

"Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego po ponownej analizie sytuacji, związanej ze składem Kadry Narodowej kobiet w narciarstwie alpejskim na Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina d'Ampezzo 2026, postanawia zmienić podjętą w dniu 22 stycznia 2026 roku uchwałę Zarządu nr U/08/Z/35/26 w ten sposób, że w skład Kadry Narodowej powołane zostają:

• Maryna Gąsienica-Daniel;

• Aniela Sawicka.

Zarząd podjął przedmiotową uchwałę po wnikliwej analizie szeregu czynników, w tym treści Wytycznych Sportowych na sezon 2024/25 i 2025/26, odwołania złożonego przez Anielę Sawicką do Prezesa Adama Małysza oraz licznych głosów krytycznych pojawiających się w przestrzeni publicznej.

Po przekrojowej ocenie wszystkich tych elementów, Zarząd zgodził się z podnoszonymi argumentami, wskazującymi na niezgodność poprzedniej uchwały decyzji z obowiązującymi w Polskim Związku Narciarskim Wytycznymi Sportowymi.

Zarząd pragnie podkreślić, że wcześniejsza uchwała dotycząca składu Kadry Narodowej - zarówno w tej, jak i w każdej innej dyscyplinie - była podyktowana wyłącznie troską o rozwój narciarstwa oraz dążeniem do jak najlepszych wyników sportowych zawodników reprezentujących Polskę. Zarząd pragnie stanowczo podkreślić, że nie stały za nią żadne inne motywy. W tej dyscyplinie poziom obu zawodniczek jest bardzo zbliżony, co spowodowało, że decyzja co do składu była trudna. W trakcie intensywnej i gorącej dyskusji nad propozycjami kandydatek do reprezentacji, mimo że Członkom Zarządu przyświecały jak najlepsze intencje, utracono z pola widzenia jednoznaczne brzmienie

Wytycznych Sportowych PZN, które nie pozostawiają przestrzeni na odstępstwa od ustalonych w nich zasad, a w szczególności nie pozostawiają pola do uznaniowej decyzji. To doprowadziło do podjęcia uchwały, która - jak się okazało - pozostawała z nimi w sprzeczności.

Zarząd przyznaje, że popełnił błąd, którego skutkiem jest niestety pokrzywdzenie obu zawodniczek. Choć - jak już wskazano - poziom sportowy obu zawodniczek jest bardzo podobny, nie mogło to stanowić podstawy do naruszenia obowiązujących reguł.

Zarząd gorąco przeprasza wszystkie Osoby dotknięte popełnionym błędem - w pierwszej kolejności i w szczególności Zawodniczki Anielę Sawicką i Nikolę Komorowską, ich Trenerów i Bliskich, a także wszystkie Osoby, którym leży na sercu dobro polskiego narciarstwa alpejskiego. Zarząd zdaje sobie sprawę, iż naprawa popełnionego błędu nie wyeliminuje krzywdy wyrządzonej zawodniczkom wspomnianą uchwałą jednak uważa, iż większym złem byłoby nieskorygowanie poczynionego błędu poprzez brak uchylenia uchwały podjętej wbrew obowiązującym Wytycznym Sportowym PZN. Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego podkreśla również, że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości wyeliminować ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji.

Uchwałę podjęto większością głosów za 4, przy 0 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się."

