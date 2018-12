Maryna Gąsienica-Daniel wygrała slalom gigant zaliczany do Pucharu Europy we włoskim Andalo. Dla 24-letniej Polki to największy sukces w karierze.

Gąsienica-Daniel bardzo dobrze spisała się w pierwszym przejeździe, w którym "wykręciła" najlepszy czas. W drugim miała trzeci wynik, ale przewagę z pierwszego miała na tyle dużą, że wygrała. Polka wyprzedziła drugą Francuzkę Clarę Direz o 0,44 s. Na najniższym stopniu podium stanęła Szwedka Magdalena Fjaellstroem, która straciła do Gąsienicy-Daniel 1,14 s.

Dwa tygodnie temu zakopianka w tej samej konkurencji zajęła drugie miejsce w w PE w szwedzkim Funasdalen.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Europy Gąsienica-Daniel zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 230 punktów. Liderką jest Austriaczka Julia Scheib (243 pkt). Dzięki triumfowi w Andalo Polka została liderką klasyfikacji PE w slalomie gigancie.

Kilka dni temu podopieczna Marcina Orłowskiego nieźle zaprezentowała się w Pucharze Świata w Sankt Moritz. W slalomie równoległym Gąsienica-Daniel odpadła w 1/16 finału i została sklasyfikowana na 28. miejscu zdobywając po raz pierwszy w tym sezonie, a czwarty w karierze punkty PŚ.