​PŚ w narciarstwie alpejskim. Shiffrin zwyciężyła po raz 68.

Amerykanka Mikaela Shiffrin wygrała we wtorek slalom w austriackim Flachau zaliczany do klasyfikacji alpejskiego Pucharu Świata. To było jej 68. zwycięstwo w tym cyklu. W rankingu wszechczasów plasuje się na siódmej pozycji.

Liderką jest norweska biegaczka Marit Bjoergen, która już nie startuje. Triumfowała w PŚ 114 razy.



Po 50 wygranych maja biegaczka Justyna Kowalczyk oraz włoski alpejczyk Alberto Tomba. Oboje zakończyli już kariery.



Po 39 zwycięstw mają na koncie polscy skoczkowie Adam Małysz i Kamil Stoch.





Sportowcy z największą liczbą zwycięstw w PŚ w narciarstwie klasycznym, alpejskim i biathlonie:

(kolejno: imię i nazwisko, liczba zwycięstw, lata startów w PŚ, dyscyplina):



1. Marit Bjoergen (Norwegia) 114 1999-2018; biegi narciarskie

2. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) 95 1993-2018; biathlon i biegi narciarskie

3. Ingemar Stenmark (Szwecja) 86 1973-1989; narciarstwo alpejskie

4. Lindsey Vonn (USA) 82 2000-2019; narciarstwo alpejskie

5. Martin Fourcade (Francja) 79 2008-2020; biathlon

6. Therese Johaug (Norwegia) 74 od 2007; biegi narciarskie

7. Mikaela Shiffrin (USA) 68 od 2011; narciarstwo alpejskie

8. Marcel Hirscher (Austria) 67 2007-2019; narciarstwo alpejskie

9. Annemarie Moser-Proell (Austria) 62 1968-1980; narciarstwo alpejskie

10. Sara Takanashi (Japonia) 57 od 2011; skoki narciarskie

11. Vreni Schneider (Szwajcaria) 55 1983-1995; narciarstwo alpejskie

12. Hermann Maier (Austria) 54 1996-2009; narciarstwo alpejskie

13. Gregor Schlierenzauer (Austria) 53 od 2006; skoki narciarskie

14. Alberto Tomba (Włochy) 50 1985-1998; narciarstwo alpejskie

. Justyna Kowalczyk (Polska) 50 2001-2018; biegi narciarskie

. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 50 od 2013; biathlon

...

Adam Małysz (Polska) 39 1994-2011; skoki narciarskie

Kamil Stoch (Polska) 39 od 2004; skoki narciarskie