PŚ w narciarstwie alpejskim. Petra Vlhova wygrała slalom w Levi

Jedna z najlepszych narciarek alpejskich ostatnich lat Amerykanka Mikaela Shiffrin w swoim pierwszym starcie od stycznia zajęła drugie miejsce w zaliczanym do Pucharu Świata slalomie. W fińskim Levi triumfowała Słowaczka Petra Vlhova. Polki nie rywalizowały.

Vlhova była najlepsza w obu przejazdach. Shiffrin straciła jednak do niej tylko 0,18 s. Trzecie miejsce zajęła Austriaczka Katharina Liensberger - 0,57 s straty.

Przerwa Shiffrin była efektem niespodziewanej śmierci jej ojca. Z powodu absencji nie udało jej się sięgnąć po raz czwarty z rzędu po Kryształową Kulę.

"To szalone uczucie być na starcie po takiej przerwie i wszystkim co się wydarzyło. To niesamowite i cieszę się, że w ogóle tutaj jestem" - przyznała.

Slalom to ulubiona konkurencja Amerykanki. Zdobyła w niej złoty medal igrzysk w Soczi (2014), a także czterokrotnie mistrzostwo świata (2013, 2015, 2017 i 2019).

Vlhova natomiast cieszyła się z 15. pucharowego triumfu. Dziewięć z nich odniosła w slalomie. W Levi poprzednio była najlepsza w 2017 roku. Słowaczka, która podczas październikowej inauguracji w Soelden była trzecia, objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej PŚ.

Na niedzielę zaplanowano w Levi kolejny slalom.

Wyniki slalomu w Levi:

1. Petra Vlhova (Słowacja) 1.50,11 (54,19 s/55,92 s)

2. Mikaela Shiffrin (USA) 1.50,19 (54,34/55,95)

3. Katharina Liensberger (Austria) 1.50,68 (54,71/55,97)

4. Wendy Holdener (Szwajcaria) 1.51,46 (55,35/56,11)

5. Michelle Gisin (Szwajcaria) 1.51,52 (55,26/56,26)

6. Laurence St. Germain (Kanada) 1.51,53 (55,43/56,10)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 2 z 34 konkurencji):

1. Petra Vlhova (Słowacja) 160 pkt

2. Marta Bassino (Włochy) 113

3. Michelle Gisin (Szwajcaria) 95

4. Federica Brignone (Włochy) 80

. Mikaela Shiffrin (USA) 80

6. Mina Fuerst Holtmann (Norwegia) 63

Klasyfikacja slalomu (po 1 z 9 zawodów):

1. Petra Vlhova (Słowacja) 100 pkt

2. Mikaela Shiffrin (USA) 80

wkp/ sab/