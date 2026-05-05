Przeszła osiem operacji, teraz pokazała się bez kul. Wszyscy patrzyli tylko na nią

To było jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń ostatnich zimowych igrzysk olimpijskich. Cały świat z napięciem oczekiwał, jak na zjazdowej trasie poradzi sobie Lindsey Vonn.

Jej powrót do sportowej rywalizacji elektryzował miliony kibiców. Amerykanka marzyła o jeszcze jednym medalu igrzysk, który miałby zwieńczyć jej przebogatą w sukcesy karierę. W Pucharze Świata znów osiągała coraz lepsze wyniki i wszystko wskazywało na to, że może nieźle namieszać we Włoszech.

Tuż przed igrzyskami, Vonn doznała jednak zerwania więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie. Mimo tak poważnego urazu, 41-latka zdecydowała się wystartować na igrzyskach. Decyzja okazała się jednak bolesna w skutkach.

Podczas olimpijskiego zjazdu, na górze trasy, Vonn zahaczyła ręką o tyczę, przekoziołkowała i upadła, doznając złamania kości piszczelowej. Krzyczała z bólu, a do szpitala przetransportowano ją helikopterem.

85 dni po wypadku Lindsey Vonn zachwyciła. Trudno od niej oderwać wzrok

Łącznie od czasu wypadku Amerykanka przeszła aż osiem operacji. Groziła jej nawet amputacja lewej nogi, ale lekarze opanowali sytuację. Amerykanka pomału wraca do zdrowia, a 85 dni po wypadku zachwyciła wszystkich na corocznej charytatywnej Met Gali, na której zbierane są fundusze dla Instytutu Kostiumów, należącego do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

W tym roku na gali pojawiło się wiele osobistości ze świata sportu: była tenisistka Naomi Osaka czy partnerka Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez. Największą uwagę przykuła jednak Vonn, która niespełna trzy miesiące po dramatycznym wypadku pokazała się bez kul w olśniewającej kreacji.

Amerykanka założyła białą sukienkę z szaro-czarnym marmurowym wzorem. Jedno ramię miała odsłonięte. "Ta stylizacja to prawdziwy hit" - podsumowali dziennikarze niemieckiego "Bild Sport".

Lindsey Vonn na Met Gala Jamie McCarthy Getty Images

Lindsey Vonn Associated Press East News

Lindsey Vonn JACQUELYN MARTIN East News

Lindsey Vonn Fatima Shbair/Associated Press East News

DJB: Sieciówka - 04.05.26 [WIDEO] Polsat Box Go POLSAT BOX GO