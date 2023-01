Problemy naszej gwiazdy. Była złość i smutek. "Chcę więcej"

Apoloniusz Tajner: Ostatnie 20 lat w skokach narciarskich to pasmo dobrych wyników sportowych. WIDEO

Maryna Gąsienica-Daniel: chcę więcej i chcę jeździć lepiej

Inaczej wyobrażała sobie pani w Kranjskiej Gorze, bo przecież przyjeżdżała do Słowenii po szóstym miejscu w Semmeringu i miała pewnie apetyty na walkę o wysokie lokaty?

W sobotę narzekała pani na to, że była niewyspana. W niedzielę samopoczucie też podobno nie sprzyjało?

- To prawda, ale nie chcę zwalać na to słabszych przejazdów, choć w jakimś stopniu mogło to mieć wpływ na moje przejazdy. W oba dni miałam tutaj drobne problemy z brzuchem. Wiem jednak, że mimo tego mogłam lepiej pojechać.