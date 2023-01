Poznaliśmy reprezentację Polski na mistrzostwa świata

MŚ w narciarstwie alpejskim. Mikaela Shiffrin jest fawortyką

Największą faworytką do złotych medali wśród pań jest Mikaela Shiffrin. Amerykanka to liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym sezonie, która w ostatnim czasie wygrywa prawie wszystko. W sumie ma już na koncie 85 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata i brakuje jej tylko jednego, by wyrównać rekord wszech czasów należący doi Szweda Ingemara Stenmarka.