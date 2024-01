Poważny wypadek mistrzyni olimpijskiej w PŚ. "Wyglądało to dramatycznie"

Mikaela Shiffrin to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom sportów zimowych, a w szczególności narciarstwa alpejskiego. Amerykanka jest jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii uprawianej przez siebie dyscypliny. Na swoim koncie ma m.in. trzy medale olimpijskie, czternaście medali mistrzostw świata i aż pięć Kryształowych Kul dla najlepszej zawodniczki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Upadek Mikaeli Shiffrin w Pucharze Świata. Konieczna była interwencja medyków

Amerykanka, która do tej pory wygrała 95 konkursów Pucharu Świata, nie odniosła jednak kolejnego zwycięstwa podczas piątkowego zjazdu w we włoskiej Cortinie d'Ampezzo. 28-latka wyjechała na trasę, przez około 20 sekund radziła sobie znakomicie i wiele wskazywało na to, że sięgnie po kolejny w karierze triumf. Niestety, nagle straciła ona panowanie nad nartami, upadła i z impetem uderzyła w siatkę. Cały ten incydent zarejestrowały kamery telewizyjne.