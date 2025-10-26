W sobotę sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim zainaugurowały panie. W Soelden 17. miejsce zajęła Maryna Gąsienica-Daniel i był to jej drugi najlepszy wynik w karierze na lodowcu Rettenbach .

Jak się jednak okazuje, to skutek upadku na jednym z treningów w Soelden, o czym poinformował sam zawodnik w mediach społecznościowych.

Niestety decyzją naszego sztabu, nie dam rady dzisiaj wystartować w Pucharze Świata. W zeszłym tygodniu w sobotę podczas treningów na trasie pucharowej miałem upadek i wylądowałem w siatkach. Wróciłem i po dogłębnych badaniach okazało się, że mam całkowicie zerwany mięsień piersiowy wielki i muszę przejść operację rekonstrukcji jak najszybciej

"Jednak bardzo chciałem spróbować, czy dam radę jeździć i wystartować dzisiaj. Przecież do tego przygotowywałem się całe lato… Po kilku dniach intensywnej rehabilitacji wróciłem do Soelden z nadzieją, że wystartuje. Niestety po dzisiejszej rozgrzewce zdecydowaliśmy, że nie dam rady. W czwartek czeka mnie operacja i po około czterech tygodniach powinienem powoli wracać, żeby zdążyć na resztę sezonu" - kontynuował Habdas, starszy brat Jana Habdasa, naszego medalisty mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich.