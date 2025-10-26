Partner merytoryczny: Eleven Sports

Poważna kontuzja Polaka. Pokazał zdjęcia, zaraz czeka go operacja

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Wielki pech dopadł naszego najlepszego alpejczyka Piotra Habdasa. Polak musiał zrezygnować ze startu w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Soelden. Polski Związek Narciarski poinformował, że wszystko z powodu kontuzji. 27-latek zdradził z kolei, co to za uraz. Okazuje się, że za kilka dni będzie musiał przejść operację.

Piotr Habdas. W ramce ręka Polaka po upadku
Piotr Habdas. W ramce ręka Polaka po upadkuJulia Piątkowska/Newspix.pl/Facebook/Piotr HabdasINTERIA.PL

W sobotę sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim zainaugurowały panie. W Soelden 17. miejsce zajęła Maryna Gąsienica-Daniel i był to jej drugi najlepszy wynik w karierze na lodowcu Rettenbach.

W niedzielę na starcie miał stanąć Piotr Habdas. Niestety Polaka zabrakło w stawce. Polski Związek Narciarski poinformował, że przyczyną jest uraz 27-latka.

Klaudia Zwolińska: To dla mnie szok, że poskładałam wszystko akurat na MŚPolsat Sport

Zerwany mięsień Polaka, Piotra Habdasa czeka operacja

Jak się jednak okazuje, to skutek upadku na jednym z treningów w Soelden, o czym poinformował sam zawodnik w mediach społecznościowych.

Niestety decyzją naszego sztabu, nie dam rady dzisiaj wystartować w Pucharze Świata. W zeszłym tygodniu w sobotę podczas treningów na trasie pucharowej miałem upadek i wylądowałem w siatkach. Wróciłem i po dogłębnych badaniach okazało się, że mam całkowicie zerwany mięsień piersiowy wielki i muszę przejść operację rekonstrukcji jak najszybciej
poinformował Piotr Habdas, najlepszy obecnie polski alpejczyk.

"Jednak bardzo chciałem spróbować, czy dam radę jeździć i wystartować dzisiaj. Przecież do tego przygotowywałem się całe lato… Po kilku dniach intensywnej rehabilitacji wróciłem do Soelden z nadzieją, że wystartuje. Niestety po dzisiejszej rozgrzewce zdecydowaliśmy, że nie dam rady. W czwartek czeka mnie operacja i po około czterech tygodniach powinienem powoli wracać, żeby zdążyć na resztę sezonu" - kontynuował Habdas, starszy brat Jana Habdasa, naszego medalisty mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich.

Zobacz również:

Piotr Habdas
Narciarstwo Alpejskie

Piotr Habdas w końcu to zrobił. Pierwszy taki wynik Polaka w karierze

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Piotr Habdas
Piotr HabdasAFP
Piotr Habdas
Piotr HabdasKlaus Pressberger/APA-PictureDeskAFP
Piotr Habdas najlepszy w Pucharze Dalekiego Wschodu
Piotr Habdas najlepszy w Pucharze Dalekiego WschoduPZNmateriały prasowe

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja