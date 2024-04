Polski olimpijczyk zakończył karierę. "Wypalenie oraz brak serca"

Sezon 2023/24 dobiegł końca. Mogę śmiało powiedzieć, że był bardzo wyboisty i wymagający, ale również kształcący i ciekawy. Z końcem tego sezonu, również kończy się moja przygoda ze sportem. Nie będę już dłużej zawodnikiem narciarstwa alpejskiego. Wypalenie oraz brak serca do kontynuowania tej ścieżki, którą podążałem przez większość swojego życia, skłoniły mnie do podjęcia takiej decyzji. Doszedłem do takiego etapu w narciarstwie, gdzie przestało mnie ono cieszyć i pchać, żeby dawać z siebie wszystko. Nie była to łatwa decyzja, ale spójna ze mną samym

~ napisał Pyjas w mediach społecznościowych.