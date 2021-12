Tlałka - Długosz podkreśliła, że najlepszy wynik Polki w dotychczasowej rywalizacji w PŚ pozwala coraz śmielej myśleć o podium. "Perspektywy są naprawdę fajne. Ja to szóste miejsce Maryny traktuję jako przygrywkę przed kolejnymi zawodami, które oby przyniosły miejsca w pierwszej trójce. Jest bliziutko, a regularne wchodzenie na podium daje mocne wsparcie dla głowy sportowca, co w kontekście zbliżających się ZIO w Pekinie (4-20 lutego) jest niezwykle dla niej istotne".

Zawody wygrała Amerykanka Mikaela Shiffrin przed Szwedką Sarą Hector (strata 0,86s), trzecia była Szwajcarka Michelle Gisin (1,08 s). Polka w dwóch przejazdach straciła do Amerykanki 2,44 s.

Tlałka-Długosz dodała, że jej zdaniem bardzo dobrze wypadła też druga z biało-czerwonych - Magdalena Łuczak, która ze stratą 4,56 s zajęła 20. miejsce.

"Gratulacje dla sztabu szkoleniowego, bo widać, że praca przynosi postępy. Mam nadzieję, że Magda też nie spuści z tonu i ten start w Courchevel doda jej pewności siebie. Fajnie byłoby, żeby idąc w górę w PŚ obie dotarły w świetnej formie na igrzyska i tam zajęły jak najlepsze miejsca".

Olimpijka z Sarajewa (1984), gdzie była szósta w slalomie, i Calgary (1988) i trzykrotna uczestniczka mistrzostw świata przypomniała, że trzeba się cieszyć z każdego dobrego startu Polek, życzyć wygranych jednocześnie pamiętając, że sukces - zwłaszcza w sporcie - jest składową bardzo wielu czynników.

"Sukces zależy od między innymi dyspozycji dnia swojej i rywalek, pewności siebie, spokojnej głowy czy zdrowia, bo gdy wszystko ze sobą spasuje to da zwycięstwo, ale gdy chociaż jedna rzecz nie zagra, to może zniweczyć miesiące ciężkiej pracy. No ale trzeba myśleć pozytywnie i mocno trzymać kciuki, żeby dziewczyny przyniosły nam całe mnóstwo radości" - zakończyła Tlałka-Długosz.

Kolejne zawody PŚ w slalomie gigancie odbędą się 28 i 29 grudnia w Austrii (Linz). Pierwszą rywalizację w tej konkurencji w 2022 roku zaplanowano na 8 i 9 stycznia w słoweńskim Mariborze.

autor: Joanna Chmiel

jch/co/