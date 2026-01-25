Polka zrezygnowała ze startu w igrzyskach olimpijskich, wydała oświadczenie

Nikola Komorowska, decyzją zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, znalazła się w kadrze Polski w narciarstwie alpejskim na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Burzę rozpętał w tej sytuacji ojciec Anieli Sawickiej, twierdząc, że córka została pokrzywdzona.

Trener kadry Marcin Orłowski nie wskazał jednoznacznie na jedną z tych alpejek. W tej sytuacji zarząd PZN podjął decyzję o głosowaniu. W nim wybrano Komorowską.

PKOl chciał dokonać zmiany w składzie, Nikola Komorowska sama zrezygnowała ze startu w igrzyskach

Działacze uznali bowiem, że ma ona bowiem znacznie większe szanse na zajęcie wyższego miejsca w zjeździe i supergigancie, niż Sawicka w slalomie.

Ta ostatni cztery lata temu nie pojechała na igrzyska, bo zerwała więzadła. Wróciła jednak na stok i teraz była bardzo blisko wyjazdu na igrzyska. Działacze postawili jednak na młodszą i bardziej perspektywiczną Komorowską.

Podobno decyzji PZN nie przyjął Polski Komitet Olimpijski, który nawet zagroził, że na poniedziałkowym (26 stycznia) podejmie dyskusję na temat zmiany w składzie. Interia Sport nieoficjalnie dowiedziała się, że zarząd PZN miał zmienić swoją uchwałę. Ostatecznie jednak to sama Komorowska zdecydowała się na zrezygnowanie z udziału w igrzyskach.

Oświadczenie Nikoli Komorowskiej

Zawodniczka wysłała do redakcji Interia Spot oświadczenie, w którym czytamy:

"W obliczu narastającego hejtu oraz bardzo złej atmosfery, jaka wytworzyła się po ogłoszeniu mojej nominacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026, podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu sportowym. Fala niesprawiedliwych ocen i ataków, które uderzyły bezpośrednio we mnie jako zawodniczkę i człowieka, przybrała niewyobrażalną i niespotykaną jak dotąd skalę. Poszczególne media i portale publiczne, w tym największe i w teorii uznawane za obiektywne, prześcigały się w tworzeniu i udostępnianiu jednostronnych artykułów. Sytuacja ta całkowicie wykluczyła mój spokój psychiczny i uniemożliwiła mi skoncentrowanie się na przygotowaniach do startów w moich koronnych, a jednocześnie niezwykle niebezpiecznych konkurencjach - zjeździe, supergigancie.

Sport na tym poziomie wymaga maksymalnego skupienia, wewnętrznego spokoju i poczucia wsparcia. Niestety ostatnie dni stały się dla mnie ogromnym obciążeniem psychicznym, które realnie wpłynęło na moje zdrowie i samopoczucie. Był to ciężar, jakiego nie życzę nikomu doświadczyć.

Dlatego zdecydowałam się zrezygnować z zaszczytnej możliwości reprezentowania Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Wierzę, że moja decyzja pozwoli wyciszyć emocje, uspokoi nastroje i umożliwi całej ekipie olimpijskiej spokojną realizację marzeń związanych z tym wyjątkowym świętem światowego sportu, a także jednoznacznie potwierdzi moje najczystsze intencje."

