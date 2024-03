Polka zaliczyła upadek w Pucharze Świata, znamy triumfatorkę

Dla Szwajcarki to drugie mistrzostwo w klasyfikacji generalnej po zwycięstwie w 2016, ostatnim roku przed rozpoczęciem panowania Mikaeli Shiffrin . Amerykanka, pięciokrotna triumfatorka, w tym w ostatnich dwóch latach, prowadziła i w tym sezonie, ale doznała kontuzji kolana podczas styczniowego zjazdu we Włoszech. Shiffrin w sobotę triumfowała w slalomie w Saalbach, ale zapowiedziała, że nie wystartuje za tydzień w kończących sezon zjeździe i supergigancie.

Narciarstwo alpejskie. 27. zwycięstwo w karierze Federiki Brignione

33-letnia Brignone prowadziła na półmetku, wyprzedzając ze sporym zapasem Norweżkę Theę Louise Stjernesund i Nowozelandkę Alice Robinson. Po drugim przejeździe cała trójka w komplecie zameldowała się na podium. Włoszka powiększyła przewagę nad drugą Robinson do 1,36, i nad Stjernesund do 1,67 s. To 27. zwycięstwo w karierze i 12. w slalomie gigancie alpejki z Mediolanu.