Maryna Gąsienica-Daniel od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich narciarek alpejskich i stałym punktem światowej czołówki w gigancie. Niespełna 32-letnia zawodniczka regularnie startuje w Pucharze Świata, ma na koncie miejsca w najlepszej dziesiątce, piąte lokaty na mistrzostwach świata oraz status liderki reprezentacji Polski. Przez długi czas brakowało jej jednak wyników, które pozwalałyby realnie myśleć o podium w zawodach najwyższej rangi. Dziś wszystko wskazuje na to, że trwający sezon może być najlepszym w całej jej karierze.

W bieżących rozgrywkach Gąsienica-Daniel punktowała we wszystkich siedmiu startach Pucharu Świata, co samo w sobie jest potwierdzeniem wysokiej i stabilnej formy. Kluczowe okazały się jednak dwa ostatnie występy w jej koronnej konkurencji. Najpierw w Semmering zajęła piąte miejsce, notując najlepszy wynik w karierze, a teraz w Kranjskiej Gorze była siódma. W obu przypadkach zachwyciła drugim przejazdem, w którym potrafiła zdecydowanie przyspieszyć i wyraźnie poprawić swoją pozycję. Na miesiąc przed igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Polka wygląda na zawodniczkę, która wreszcie połączyła doświadczenie, zdrowie i idealnie dopasowany sprzęt.

Maryna Gąsienica-Daniel stanie na podium na igrzyskach? Jan Winkiel nie ma wątpliwości

Fantastyczne występy Maryny nie umknęły uwadze Jana Winkiela z Polskiego Związku Narciarskiego. W rozmowie ze Sport.pl podkreśla on, że forma Polki jest na najwyższym poziomie. "Forma top, jazda top, zdrowie okej. Rośnie forma przed igrzyskami. Pierwsze podium właśnie tam? Biorę w ciemno!" - stwierdził Winkiel i przy okazji zwrócił uwagę, że mimo trudniejszych warunków startowych Gąsienica-Daniel potrafi skutecznie walczyć z najlepszymi. Zaznacza też, że brak numeru w pierwszej grupie utrudnia jej zadanie, bo musi mierzyć się z bardziej rozjeżdżoną trasą. Według Winkiela kluczowe jest to, że problemy sprzętowe z poprzedniego sezonu zostały rozwiązane. A skoro wszystko gra, to marzenia o olimpijskim podium, które jeszcze niedawno wydawały się odległe, dziś stają się coraz bardziej realne.

