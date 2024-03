Polka z punktami Pucharu Świata, zmiany w czołówce. Wraca wielka gwiazda

Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 26. miejsce w slalomie gigancie, który odbył się w szwedzkim Aare, zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Świata. Wygrała Włoszka Federica Brignone, która zaatakowała z trzeciej pozycji i jeszcze walczy o końcowe zwycięstwo w całym cyklu. W niedzielę do rywalizacji wróci Mikaela Shiffrin. Amerykanka nie startowała od wypadku podczas zjazdu w Cortinie d'Ampezzo, przez co straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.