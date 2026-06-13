Polka była 13 setnych od medalu igrzysk, a potem koszmar. To mógł być koniec

Tylko 13 setnych sekundy dzieliło ją od napisania wspaniałej historii i zdobycia pierwszego w historii dla medalu dla Polski zimowych igrzysk olimpijskich w narciarstwie alpejskim. Maryna Gąsienica-Daniel ze łzami w oczach opuszczała stok w Cortinie d'Ampezzo po starcie w slalomie gigancie, w którym zajęła siódme miejsce.

Niespełna miesiąc później wydarzył się dramat. Polka przed czasem zakończyła sezon z powodu poważnej kontuzji - uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego.

Operacja to byłby wyrok. Zakopianka straciłaby cały kolejny sezon, a przecież po starcie w slalomie gigancie mówiła: - Chcę was poprosić, żebyście trzymali kciuki za to, żebym miała tę motywację do jazdy w przyszłym roku. Chciałabym powalczyć o medale na mistrzostwach świata.

Nagle jednak jej kariera zawisła na włosku. Zabieg związany z urazem więzadła krzyżowego mógłby nawet oznaczać koniec kariery. Teraz jednak Gąsienica-Daniel przekazała niesamowite wieści. Właśnie pojechała na lodowiec i jeździ na nartach. Sama otwarcie mówi w rozmowie z Interia Sport: - To chyba cud.

Maryna Gąsienica-Daniel: To chyba cud, że tak się stało. Bardzo dużo osób modliło się za mnie

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Na początku marca przekazałaś fatalne informacje. Pisałaś o kontuzji więzadeł krzyżowych przednich. Czarno-białe zdjęcia, na których była noga w ortezie, najlepiej oddawały to, co wtedy czułaś.

Maryna Gąsienica-Daniel: - To był dla mnie trudny czas. Musiałam przetrawić to, co się wydarzyło. Okazało się, że uszkodziłam więzadło krzyżowe. Trzeba było przedwcześnie zakończyć sezon. Po pierwszych badaniach wiedziałam, że to nie było totalnie zerwane więzadło. Prognoza nie była dobra. Testy manualne wychodziły słabo. Był ogromny luz w kolanie. Wszystko przemawiało za tym, że raczej potrzebna będzie operacja. Na szczęście mam wokół siebie świetnych specjalistów, którzy dali mi nadzieję i szansę. Podpowiedzieli mi, że możemy dać sobie cztery do sześciu tygodni na to, by zobaczyć, czy dojdzie do zrostu więzadła. Ten czas i tak niewiele zmieniłby w kontekście ewentualnego powrotu na śnieg. W przypadku zabiegu byłoby to około dziewięciu miesięcy, więc kilka tygodni zwłoki nie robiło wielkiej różnicy. Zdecydowałam się zatem na leczenie zachowawcze. I po sześciu tygodniach okazało się, że wygląda to wszystko bardzo obiecująco. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejne tygodnie leczenia zachowawczego. Kolejne testy i kontrole wypadły już bardzo dobrze. Kolano jest stabilne w 90 procentach, co wcale nie byłoby takie pewne nawet po operacji. To chyba cud, że tak się stało. Przyznam szczerze, że bardzo dużo osób się za mnie modliło, Sama też to robiłam. Mocno wierzyłam w to, że naprawdę jestem w stanie w jakiś sposób się zregenerować, bo jednak jestem sportowcem.

Oczywiście bardzo przeżyłam te igrzyska. I tego nie ukrywam. Wydaje mi się, że te 13 setnych będzie mi się śniło do końca życia, więc na pewno nie będzie łatwo się tego wyzbyć. Z każdym dniem, z każdym miesiącem jestem coraz bardziej dumna z tego, że naprawdę liczyłam się w walce o medal. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i trzeba umieć to docenić

Jak doszło w ogóle do tego urazu?

- Na supergigancie w Pucharze Świata w Andorze były wybudowane bardzo duże rolery, na których skakaliśmy bardzo daleko. I po prostu przy lądowaniu, a naprawdę ja nie zrobiłam nic dziwnego, zabolało mnie bardzo mocno kolano. Myślałam, że może coś tam się przykleszczyło i próbowałam dalej jechać, ale jak znowu poczułam bardzo mocny ból, to niestety musiałam wyjechać z trasy i już nie ryzykowałam dalej. Wiedziałam, że na pewno coś złego się stało.

Rozwiń

Tym razem uniknęłaś tak długiej przerwy, jak po złamaniu nogi w Nowej Zelandii.

- I z tego się cieszę. Po mojej poprzedniej kontuzji, która była naprawdę trudna, wróciłam dosyć szybko do sprawności. Oczywiście nie od razu do startów. Nie miałam większych problemów, jeśli chodzi o jakieś psychiczne blokady związane z urazem, więc tak samo teraz wierzyłam w to, że z tego też dam radę się wylizać.

Gdzie trenujecie?

- Jesteśmy we Francji na lodowcu Les Deux Alpes. To taki testowy wyjazd. Dostałam zielone światło, żeby w czerwcu pojechać sprawdzić kolano. Oczywiście ta jazda na razie jest bardzo spokojna i jakby szanujemy sobie tę możliwość, dlatego nie przesadzamy. Chcieliśmy sprawdzić, czy na pewno wszystko dobrze funkcjonuje.

Rozwiń

Nawet gdyby potrzebna była operacja, to zakopianka nie poddałaby się

Szczęśliwie to się wszystko zakończyło, bo operacja, to byłby chyba koniec kariery dla ciebie?

- Raczej nie. Jestem raczej z tych sportowców, którzy… nie chcą pozwolić na to, żeby zakończyć karierę kontuzją. Myślę, że mimo wszystko chciałabym wrócić do sportu i tak zakończyć karierę na własnych zasadach. Wtedy kiedy to poczuję, a nie przez kontuzję. Gdyby zatem była potrzebna operacja, to i tak dążyłabym do tego, żeby wrócić.

Jesteś już bliżej końca kariery niż dalej. Masz już w głowie plan na kolejne lata?

- Nie wizualizuję sobie na razie końca mojej kariery. Dopóki będę miała dużo motywacji i będzie mi to przynosiło radość oraz miała dobrych ludzi wokół siebie, to nie będą mi takie myśli przychodziły do głowy zbyt szybko. Nie chcę planować końca kariery. Myślę, że po prostu to będzie moment, w którym dotrę do jakiegoś punktu i wtedy poczuję, że trzeba kończyć.

Rozumiem zatem, że plan przygotowań na najbliższy sezon jest już nakreślony, bo po głosie słychać, że bardzo cieszysz się tym, że znowu jesteś na stoku?

- Jak tu się nie cieszyć. Oczywiście byliśmy w takiej niepewności co do tego kolana i tego jak się potoczy całe lato, ale mieliśmy przygotowane dwie wersje. W tym tę bardzo optymistyczną, którą właśnie teraz podążamy. W połowie lipca czeka nas jedno zgrupowanie narciarskie w Europie, a w połowie sierpnia mamy zaplanowany wyjazd do Ushuai w Argentynie. Pomiędzy oczywiście treningi kondycyjne.

"13 setnych będzie mi się śniło do końca życia"

A po igrzyskach minął już kac?

- Nigdy nie czułam się po nich tak, jakbym miała kaca. Oczywiście bardzo przeżyłam te igrzyska. I tego nie ukrywam. Wydaje mi się, że te 13 setnych będzie mi się śniło do końca życia, więc na pewno nie będzie łatwo się tego wyzbyć. Z każdym dniem, z każdym miesiącem jestem coraz bardziej dumna z tego, że naprawdę liczyłam się w walce o medal. Oczywiście, że dużo większą dumę bym odczuwała, gdybym go zdobyła, ale mimo wszystko bardzo się cieszę, że stanęliśmy na starcie igrzysk i byliśmy w gronie tych, którzy mogli walczyć o medale. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i trzeba umieć to docenić. Niestety igrzyska są co cztery lata, a medale tylko trzy. Na pewno będę o tym pamiętać do końca życia, ale już nie wpływa to na mnie negatywnie w żaden sposób.

Za to siódme miejsce dostałaś nagrodę z Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Nie miałaś problemu, jak wielu innych sportowców?

- Tak. Wszystko mam uregulowane, ale też te środki nie były tak duże, jak w przypadku medalistów. Nigdy nie podchodziłam do sportu tak, że coś mi się należy. To był po prostu miły dodatek. Całe jednak zamieszanie wokół nagród nie było do końca dobre dla sportowców. Miło jednak ze strony PKOl, że postarał się o nagrody także dla sportowców z miejsc 4-8.

Najbliższe mistrzostwa świata są w szwajcarskiej Crans Montana. Lubisz tamte trasy?

- Kilkanaście lat temu startowałam tam w mistrzostwach świata juniorów. Poza tym odbywają się tam Puchary Świata w konkurencjach szybkościowych. Znam zatem trasy, ale nigdy nie wiadomo, co przygotują organizatorzy.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Tak Maryna Gąsienica-Daniel zakończyła ostatnią zimę, a potem przekazała smutne wieści WALTER CUNHA/NurPhoto AFP

Maryna Gąsienica-Daniel PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News

Maryna Gąsienica-Daniel w czasie slalomu giganta na zimowych igrzyskach olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo MARCO BERTORELLO AFP





Aleksander Śliwka: Mamy nauczkę, ten mecz będzie nas bardzo bolał Polsat Sport